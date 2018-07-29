Şehit aileleri doğayla buluştu

İçışleri Bakanlığı tarafından desteklenen Trabzon
Şehit Aileleri Derneği ve Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği'nin (UDSAK) düzenlediği proje kapsamında Trabzon genelinde 54 şehit ve gazi ailesi doğayla buluştu.
ACIMIZI HAFİFLETTİK
Proje kapsamında Trabzon ve ilçelerinde bulunan şehit ve gazi yakınları bölgenin tarihi, turistik mekânlarını gezdi. Kulüp üyesi sporcular ile şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu gruplar, Ayasofya, Atatürk köşkü, Sümela, Çakırgöl, Çataltepe şehitliğini ziyaret eden aileler Sürmene'de Harmantepe şehitliği ile Sultanmurat yaylasında bulunan şehitliği de ziyaret etti. Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca
gezi hakkında şöyle konuştu: "Amacımız şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri aileleriyle her fırsatta beraber olup, onların bizim baş tacımız olduğunu göstermek. Bu projenin şehit yakınlarımıza manevi olarak çok iyi geldiğini gördük." Organizasyondan çok memnun kaldıklarını ifade eden şehit Selim İşler'in babası Şeref İşler, "Biz şehit yakınları için çok anlamlı bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" derken, şehit Gökhan Uzun'un babası Ali Uzun ise, "Şehitliklerimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Bir nebze olsun acılarımızı hafiflettik" dedi.