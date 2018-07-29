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'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:00
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza saat 07.30 sıralarında -Erzincan karayolunun Kızıldağ Topluca köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. yönetimindeki 34 KZ 4556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan G.P. İmranlı Acil Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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