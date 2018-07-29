Son Dakika: İstanbul Jandarması’ndan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (M.K.) ve (E.C.) isimli şahısların Pendik ve Kartal ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı.

İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, yaklaşık (2) ay süren takip sonucunda şüphelilerin satış için harekete geçtiğini belirledi.

Şüphelilere ait Şile ve Kartal'da bulunan (6) ev ve (2) iş yerine Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği "Vadi" ile birlikte baskın düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU

Aramalarda; yüklü miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ile tabancalara ait çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi.

DETAYLI ARAMA

Evlerini aradıkları şahıslardan şüpheli (M.K.)'nın kiralık otomobil kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, otomobilde de detaylı arama yaptı.

İLGİNÇ YER

Şüpheli şahısların yakalanmamak için araçta sakladıkları yer şaşırtıcıydı. Araçta arama yapan ekipler, küçük paketler halindeki kokainleri bu kez de aracın vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş vaziyette buldu.

Bu şekilde, Jandarma ekiplerinin takibinden kurtulacaklarını sanan şüphelilerin gizli bölmeleri de onları yakalanmaktan kurtaramadı.

Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.