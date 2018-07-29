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: lular yağmur geliyor! Bugün nasıl?

Günün haberi Meteoroloji'den geldi! Güneşli havaya aldanmayın! Bugün 'da yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dört gündür aralıklarla yağan yağışların bugün 29 Temmuz Pazar günüde devam edeceği belirtildi. Hafta sonu plan yapan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekebilir. İstanbul'da nasıl olacak? Yağmur yağışı saat kaçta başlayacak? İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.7.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 09:40
Son dakika: İstanbullular yağmur geliyor! Bugün hava durumu nasıl?

Bugün nasıl olacak? Hafta sonu planlarını yapan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava bilgisi. 29 Temmuz hava durumu bilgisi şu durumda. Bugün, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 'un ise parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte tüm yurtta hava durumu raporları!

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Son dakika: İstanbullular yağmur geliyor! Bugün hava durumu nasıl?
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