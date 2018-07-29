Türk TV yapımcısı Emmy’ye aday

TELEVİZYON
dünyasının saygın ödüllerinden Emmy'ye "Haber" ve "Belgesel" kategorindeki adayları açıklandı. Türk televizyon yapımcısı Selin Özdemir, "Haber Programında En İyi Anlatım - En İyi Hik
âye" ve "En İyi Araştırma
" dallarında Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. CBS
kanalında yayımlanan "60 Minutes" adlı programda Suriye
'de iç savaş
sebebiyle yaralanan sivillerin hayatlarını kurtarmak için verdiği çaba haber oldu. Özdemir, iç savaş şartlarında çekilecek programın dört kişilik araştırma ekibinde yer aldı, ayrıca Amjad Tadros ile saha yapımcılığını üstlendi. Araştırma ve saha yapımcılığında Özdemir'in görev aldığı "Savaşın Yaraları" adlı belgesel dört ayrı kategoride aday gösterildi. Özdemir, "En iyi hikâye ve en iyi araştırma kategorilerinde Emmy ödüllerinde aday olmaktan gurur duydum. Bu hikâyeyi anlatmaya aracı olmak, hikâyenin beğenilip aday olması kariyerimdeki en önemli noktalardan biri diye düşünüyorum ve hikayenin ödül kazanmasını gönülden arzu ediyorum" dedi.