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Türk TV yapımcısı Emmy’ye aday

Selin Özdemir’in ABD’de kanalının “60 Dakika” programı için hazırladığı belgesel iki dalda ’ne aday olarak gösterildi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Türk TV yapımcısı Emmy’ye aday
TELEVİZYON dünyasının saygın ödüllerinden Emmy'ye "Haber" ve "Belgesel" kategorindeki adayları açıklandı. Türk televizyon yapımcısı Selin Özdemir, "Haber Programında En İyi Anlatım - En âye" ve "En " dallarında Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. kanalında yayımlanan "60 Minutes" adlı programda 'de sebebiyle yaralanan sivillerin hayatlarını kurtarmak için verdiği çaba haber oldu. Özdemir, iç savaş şartlarında çekilecek programın dört kişilik araştırma ekibinde yer aldı, ayrıca Amjad Tadros ile saha yapımcılığını üstlendi. Araştırma ve saha yapımcılığında Özdemir'in görev aldığı "Savaşın Yaraları" adlı belgesel dört ayrı kategoride aday gösterildi. Özdemir, "En iyi hikâye ve en iyi araştırma kategorilerinde Emmy ödüllerinde aday olmaktan gurur duydum. Bu hikâyeyi anlatmaya aracı olmak, hikâyenin beğenilip aday olması kariyerimdeki en önemli noktalardan biri diye düşünüyorum ve hikayenin ödül kazanmasını gönülden arzu ediyorum" dedi.
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Türk TV yapımcısı Emmy’ye aday
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