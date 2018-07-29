Zencefil öldürüyordu

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İzmirAliağa'da bankacı Faruk Güzel, kullandığı zencefil nedeniyle ölümden döndü. Akciğerindeki hava kistlerinin neden olduğu öksürük nedeniyle ameliyat geçiren Güzel, ameliyat sonrasında ölümcül öksürük nöbetleri geçirmeye başladı. Başarılı geçen ameliyata rağmen, oluşan komplikasyon nedeniyle hastaya kan transfüzyonları (doku nakli) yapılırken, hasta zorlu süreç sonunda yeniden sağlığına kavuştu. Güzel'in ameliyat öncesi düzenli olarak zencefili bal ile karıştırarak içtiği öğrendi. Komplikasyonun, kan sulandırıcı zencefilin ameliyat öncesi kullanımının neden olduğu belirtildi.