‘Afro’ Antalyalılar

Özellikle Antalya
'nın Elmalı ilçesinde Tavullar ve İmircik mahallelerinde yoğunlaşan Afrika
kökenli Antalya
lılar, zaman içerisinde kız alıp, kız verdi. Antalya'daki siyahiler arasında en ilgi çekici isimlerin başında ise Antalya'nın Finike ilçesine bağlı kapatılan Hasyurt Belediyesi'ne başkanlık yapan İrfan Uğurlu
geliyor. 1920 yılında Elmalı'da doğan İrfan Uğurlu, 1977-1989 yılları arasında hayatını kaybedene kadar iki kez belediye başkanı seçildi. Bugün onun soyu hala memleketi Elmalı ile belediye başkanlığı yaptığı Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde hayatına devam ediyor.
ARAP OTO TAMİRİ
Uğurlu'nun soyundan olan Mehmet Gökalp
, Elmalı'da en tanınan esnafların başında geliyor. İrfan Uğurlu'nun yeğeni olan Gökalp, 13 yaşında çırak olarak girdiği sanayide bugün kendi dükkanına sahip. 44 yaşındaki Gökalp'ın dükkanı için isim tercihi de 'Arap Oto Tamiri' olmuş. Soylarının nereye dayandığını e-Devlet'in 'soy ağacı' uygulaması üzerinden öğrendiklerini ifade eden Gökalp, "Ailelerimiz bize kökenimizle ilgili pek bilgi vermedi. Biz Mısır
'dan geldiğimizi zannediyorduk. Ama soyağacında kökenimizin Sudan olduğunu öğrendik" dedi. Mehmet Gökalp'ın annesi 77 yaşındaki Süheyla Gökalp ise büyük büyük dedelerinin hac dönüşü Elmalı'nın zenginleri tarafından yardımcı olarak getirildiğini anlattı. İrfan Uğurlu'nun amcası olduğunu anlatan Gökalp, kendilerinin tamamen Türk kültürü içinde yetiştiklerini belirterek, "Biz de çocuklarımızı öyle yetiştirdik" dedi.
TORUNUM AKÇA PAKÇA
Afrikalılar'dan biri de 85 yaşındaki Durmuş Demir... Elmalı'da yaşayan Durmuş Demir, "Biz Elmalı'yı sevdikçe, ağarmışız. Ben dedemden daha beyazım. Oğlum da benden beyaz. Torunum akça pakça" dedi. Eşi Müşerref Demir ile hala kendi meyve bahçelerinde çalışmaya devam eden Demir, "Bütün köy kucaklaşırız. Biz de ayrı gayrı yok" diye konuştu.