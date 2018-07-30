Alevlerin arasında kalan hayvanlar için seferber oldular

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kalealtı Mahallesi'nde besicilik yapan Hanifi Türkan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdaki ağaç merteklerin tutuşması ile bir anda büyüyen alevler, yan taraftaki eklentiye de sıçradı. Yangına, ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların çabası, alevleri söndürmeye ve ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtarmaya yetmeyince durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, ahırın duvarına açtığı delikle 6 adet büyükbaş hayvanı dışarı çıkararak son anda telef olmaktan kurtardı.

Uzun süren çabanın ardından yangın söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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