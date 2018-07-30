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Alevlerin arasında kalan hayvanlar için seferber oldular

’ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi’nde çıkan yangında alevlerin içerisinde kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, ahır ise küle döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:28
Alevlerin arasında kalan hayvanlar için seferber oldular

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kalealtı Mahallesi'nde besicilik yapan Hanifi Türkan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdaki ağaç merteklerin tutuşması ile bir anda büyüyen alevler, yan taraftaki eklentiye de sıçradı. Yangına, ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların çabası, alevleri söndürmeye ve ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtarmaya yetmeyince durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, ahırın duvarına açtığı delikle 6 adet büyükbaş hayvanı dışarı çıkararak son anda telef olmaktan kurtardı.
Uzun süren çabanın ardından yangın söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Alevlerin arasında kalan hayvanlar için seferber oldular
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