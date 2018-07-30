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'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

’da araç içinde alkol aldıkları öğrenilen gençler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 1 kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:33
Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

Olay gece yarısından sonra saat 00.55'te , Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı market önünde, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan ve durumu ağır olan F. K. ile karşılaşarak olay yerine ambulans istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Olayla ilgili olarak K. H. gözaltına alındı. Güvenlik çemberine alınan olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Ağır yaralanan F. K. Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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