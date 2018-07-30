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AÖL ne zaman açıklanacak? - 2018 AÖL sonuçları sorgulama

3.dönem sınavlarına giren öğrenciler, beklemeye koyuldu. Lise öğrenimini örgün olmadan dışarıdan bitirmeye çalışan adaylar, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 'in yayımladığı sonuç takviminde yer alan AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama hakkındaki tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 30.7.2018 16:05
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 MEB AÖL sonuçları sorgulama

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrencinin girdiği AÖL 3. sınavları Temmuz ayı başında yapılmıştı. , AÖL sınavlarının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine sunmuştu. Gerçekleşen sınavın ardından AÖL nı bekleyen adaylar, dört bir gözle 'ndan gelecek haberi bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in duyurusuna göre, AÖL sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle açıklanacak.

Saat kaçta açıklanacağı belli olmayan AÖL 3.dönem sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu siteye erişim sağlayan öğrencisi T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci şifresi ve güvenlik kodu bilgilerini doğru bir şekilde girmesi gerekiyor.. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve AÖL 3.dönem sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığından dolayı bağlantı linki şuan aktif değildir.)

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adayların sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

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