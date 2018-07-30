Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

BUGÜN NELER OLDU

İlçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi, 3522 Sokak üzerinde daha önce kavga ettiği kahvehane çalıştıran Emir Bırakmaz'a pusu attığı iddia edilen Ü.A. motosikletle evine giderken tabancayla ateş etti.Emir Bırakmaz'ın vücuduna 2 el mermi isabet ederken, motosiklette bulunan arkadaşı İbrahim K. (42) ise ayağından yaralandı.Polis, olaydan sonra firar eden Ü.A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Ü.A. Gözlükule Höyüğünde suç aleti ile birlikte yakalandı.