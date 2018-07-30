Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

’in Tarsus ilçesinde iş yerinden çıkan 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, olaydan 2 saat sonra yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:10
Cinayet zanlısı polisten kaçamadı
İlçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi, 3522 Sokak üzerinde daha önce kavga ettiği kahvehane çalıştıran Emir Bırakmaz'a pusu attığı iddia edilen Ü.A. motosikletle evine giderken tabancayla ateş etti.

Emir Bırakmaz'ın vücuduna 2 el mermi isabet ederken, motosiklette bulunan arkadaşı İbrahim K. (42) ise ayağından yaralandı.
Polis, olaydan sonra firar eden Ü.A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Ü.A. Gözlükule Höyüğünde suç aleti ile birlikte yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayet zanlısı polisten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN