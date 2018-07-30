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Çocukları sevindirmek için 50 yaşından sonra bisiklet tamirciliğe başladı

'da yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda özel sektörden emekli olan Fatih Aydın 50 yaşından sonra çocukları sevindirmek için dükkan açıp bisiklet tamirciliğine başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 09:37
Çocukları sevindirmek için 50 yaşından sonra bisiklet tamirciliğe başladı

Okulların kapanması ile gün boyu Yeni Sanayi'de çocukların bisikletini tamir eden Fatih , "Aydın Efeler'de çocukların bisikletini tamir edecek usta neredeyse kalmadı. 'Kiminin parası kiminin duası' geçermiş. Çocukların daha mutlu bir yaz tatili geçirmesi için emekli olduktan sonra bisiklet tamirciliğine başladım" dedi.

BİSİKLET TAMİRCİSİ KALMADI

Bir zamanlar pek çok kişinin ulaşım aracı olarak kullandığı bisiklete, artık günümüzde sadece spor yapanların ve çocukların bindiğini belirten Fatih Aydın, "Özellikle yaz tatillerinde çocukların bisikletlerine tamir edecek usta yok denecek kadar azaldı. Yıllar önce bu işi yapmıştım. Daha önce çevremdeki çocukların bisikletini tamir edip sevindiriyordum. Talep artınca Yeni Sanayi'de bir dükkan açıp sırf çocuklara hizmet vermeye başladım. Yaz boyunca sabahtan akşama kadar çocukların bisikletini tamir ediyorum. İşin maddiyatından ziyade çocukların sevinmesi beni daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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Çocukları sevindirmek için 50 yaşından sonra bisiklet tamirciliğe başladı
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