Ebabil kuşları Karabük'ü mesken tuttu!

Dünya üzerinde kendine has özellikleri ile gizemini koruyan, Kuran-ı Kerim'de de Fil Suresi'nde geçtiği üzere kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehen'in filler ordusunu, gagasında taşıdığı taşlarla yenilgiye uğratan Ebabil kuşları Karabük'ten sonra Safranbolu'da da görüldü. Üç hafta önce Karabük Bahçelievler Aile Sağlık Merkezi'nde personeller tarafından bulunan Ebabil kuşu bu sefer de Safranbolu Kent Ormanı'nda bulundu.

Nadir rastlanan türlerden olan Ebabil kuşunun yaptığı araştırmalar sonucunda etçil olduğunu öğrenen kent ormanı işletmecisi Kerem Demir, kuşa haşlanmış yumurta ve kıyma vererek beslemeye çalıştı. Demir tarafından orman girişinde yerde hareketsiz bulunan Ebabil kuşu ilgi görürken, çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim edilene kadar koruma altına aldı. İlgi gören kuşu çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Demir bulduğu kuşun, araştırma yaparak Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

"İLK BAŞTA KIRLANGIÇ YAVRUSU OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Sabah saatlerinde işletme yerinin kapısına geldiğinde, kapının önünde yerde bir kuş yavrusu bulduğunu söleyen Demir, "Korkudan titrer halde, yaralı gibi duruyordu. Elimize aldık, ilk başlarda bunun kırlangıç yavrusu olabileceğini düşündük. Hatta o şekilde binamıza getirdik. Belirli bir zaman geçtikten sonra piknik için gelen vatandaşlardan bir iki tanesi bu kuşun kırlangıçtan ziyade Ebabil kuşu gibi duruyor dedi. Hakikaten görsellerden baktığımızda bunun ebabil kuşu olduğunu gördük" dedi.

"SAFRANBOLU'YU ÇOK SEVMİŞE BENZİYOR"

Demir, Ebabil kuşunun uzun yıllar sonra ilk defa Karabük'te görüldüğüne dair haberlerin üç hafta önce Karabük basınında, sonrasında ulusal basında yer aldığını belirterek, "O da bizim ilgimizi çekmişti. Hakikaten Ebabil kuşu olduğunu gördük. Uçamıyor yavru olduğu için. Ama sürekli uçma çabası içerisinde. Yere koyduğumuzda yerde durmuyor, elimize aldığımızda cana çok yakınlık gösteriyor. Hiçbir zaman insandan uzaklaşır gibi bir tavrı yok. Ebabil kuşu Karabük'ten sonra Safranbolu'da da kendine yer buldu. Safranbolu'yu çok sevmişe benziyor. Bundan sonrada Milli Parklara haber vereceğiz" diye konuştu.