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Eniştesi ve yeğenini öldüren şüpheli adliyede

'nin Kartepe ilçesinde, yeğeni ve eniştesini pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Cemil B. (47) adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:24

Olay, 'nin Rahmiye Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Mehmet Demirci (39) yan binada oturan dayısı Cemil B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet Demirci'nin aynı ismi taşıyan babası, Mehmet Demirci (65) de kavgayı ayırmak için sokağa indi. Sözlü tartışmanın büyümesinin ardından eve giren Cemil B. pompalı tüfeğini alarak evin önünde baba Mehmet Demirci ve oğul Mehmet Demirci'ye ateş etti. Baba oğul kanlar içersinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldükleri tespit edilen baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Cemil B.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cemil B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Eniştesi ve yeğenini öldüren şüpheli adliyede
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