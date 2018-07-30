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Gelin arabasına yazdırdı, kulüp başkanı telefonla aradı

Dünya evine giren bir taraftarı gelin arabasına "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdırarak, sarı-kırmızılı takımın transferde ağır davranmasını ilginç bir yöntemle eleştirdi. Başkan Adil Gevrek, evlenen genci telefonla aradı ve mutluluk diledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 10:45
Gelin arabasına yazdırdı, kulüp başkanı telefonla aradı

Örneğine az rastlanır olay 'da yaşandı. Bir taraftar takımının transferde geç kalmasını farklı bir yolla eleştirerek görenleri şaşırttı.
Mustafa Çoban isimli genç düğününde arabasına yazdırdığı yazıyla "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" diyerek yönetimin transferde sessiz kalmasını eleştirdi. Olayı duyar duymaz Malatyalı futbolseveri arayan Başkanı Adil Gevrek, genç çifte ömrü boyu mutluluklar diledi.

YAPACAĞIMIZ TRANSFERİ DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK KABUL EDİN

Fanatik damada mutluluklar dileyen Gevrek, "Sen dünyanın en güzel transferini yapmışsın. Merak etme biz de inşallah önümüzdeki günlerde transfer yapacağız. Bu hafta yapacağımız transferleri düğün hediyesi olarak kabul edin. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Genç taraftar ise, "Başkanım aramanız sürpriz oldu. Transferde geç kalmanıza bu yolla bir sitem ettim. İnşallah transferler bekliyoruz sizden. Galatasaray maçını da birlikte izlemek istiyorum" dedi.

Mustafa ve Rabia çifti düğünlerinde aldıkları bu telefonla hayatlarının en ilginç anlarını yaşadılar.

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Gelin arabasına yazdırdı, kulüp başkanı telefonla aradı
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