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Haber alamadığı kızını evinde ölü buldu

'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu. Kızının daha önce dövüldüğünü belirten Sert, ''İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu'' dedi. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan, eşinden boşanan Fatma Sert'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 16:05
Haber alamadığı kızını evinde ölü buldu

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu.

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Haber alamadığı kızını evinde ölü buldu
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