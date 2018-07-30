‘Hasta’ diye babası terk etti, devlet babalık yaptı

Malatya
'da henüz 5 aylıkken bir tür kas hastalığı olan SMA
Tip 2 teşhisi konulan Mehmethan 5 yaşına geldiğinde babası "Ben sağlıklı çocuk istiyorum" diyerek evi terk etti. Şimdi 10 yaşında olan oğluyla birlikte hayata bağlanan anne Ayşe Bahçalı "Öz babasının terk ettiği oğluma devlet babalık yaptı" dedi. Ayşe Bahçalı (36) ailesinin karşı çıkmasına rağmen Cengizhan Bahçalı ile kaçarak evlendi. Evliliği boyunca sürekli şiddet gören Ayşe Bahçalı hamileyken bile gördüğü fiziki şiddete rağmen kocasını terk etmedi. Oğulları Mehmethan dünyaya geldi. Küçük çocuğa henüz bebekken SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konuldu.
OĞLUMA DEVLET BABALIK YAPTI
Mehmethan 5 yaşına geldiğinde babası, 'Ben sağlıklı çocuk istiyorum, böyle olmaz. Ben buna bakmak istemiyorum' diyerek evi terk etti. Genç kadın yatağa mahkûm evladıyla tek başına yaşam mücadelesi vermeye başladı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle tek odalı evde oğlu Mehmethan ile yaşayan Ayşe Bahçalı, sosyal medya hesabından oğlunun durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunup Malatya Valiliği'ne başvurdu. Oğlu için yardım kampanyası başlatılmasını talep etti. Kampanya ile anne ve oğluna yardımseverlerin katkılarıyla ev alındı. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kas erimesi bulunan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Mehmethan'a devletin sahip çıktığını söyleyen anne Ayşe Bahçalı, "Devletin eve gönderdiği öğretmenler okuma-yazma öğretti. Doktorlar fizik tedaviyle sahip çıktı. 8 yaşına geldiğinde 2 yıl önce tamamen konuşma yetisini kaybetti. O susunca benim için de dünyalar sustu. Yeniden 'anne' diyeceği günün hayaliyle yaşıyorum. İlaçları alma konusunda gerekli yardımı da devletimizden bekliyoruz" diye konuştu.