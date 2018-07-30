İşadamı Saran böcek şikâyetini geri çekti

SARAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Aralık 2011'de aşk yaşamaya başladığı Diş Hekimi Emek Külür
ile Eylül 2012'de nikâh masasına oturmuştu. Çift, geçen yıl 11 Ağustos'ta tek celsede boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli yapılan duruşmaya Sadettin Saran ve Emek Külür katılmış, Sadettin Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı'nda olmak üzere 3 evi eski eşine bırakmıştı. Tüm bu boşanma aşamaları sırasında ünlü işadamı, evinde böcek adıyla tabir edilen bir dinleme cihazı buldu. Cihazı eşinin ya da arkadaşının eve yerleştirdiğini beyan ederek, şüphelilerin tespit edilmesini isteyen Saran, savcılığa başvurdu. Geçtiğimiz günlerde Saran'ın evinde polisler tarafından inceleme yapıldı. İfadesine başvurulan Külür, "Evde bulunan cihazın kesinlikle benimle bir ilgisi yoktur. Bulunan cihaz Saadettin Saran'la evlilik içinde kullandığım daireye yerleştirilip, benim de mağduriyetime sebep olmuştur" dedi. Eşinin ifadesi ardından savcılığa yeniden başvuran Saran, şikâyetinden vazgeçti. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.