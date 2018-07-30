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Kapkaç turu sedyede bitti

'da motosikletli iki kapkaççı, bir turist kadının cep telefonunu çaldı. Kaçarken motosikletle kaza yapan kapkaççıların kaçışı sedyede bitti. İki şüpheli de yakalandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 17:52
Kapkaç turu sedyede bitti

İddialara göre; 'un farklı ilçelerinde motosikletle seri kapkaç olaylarına karışan ve özellikle yabancı uyruklu kadın turistleri hedef seçen iki kapkaççı suçüstü yakalandı. İstanbul'da genellikle Fatih ve Zeytinburnu ilçelerini mesken tutan kapkaççılar son olaylarını yine Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nin üzerinde gerçekleştirdi. İki kapkaççı, motosikletle yabancı uyruklu bir kadın turiste saldırdı. Kadının cep telefonunu kapkaç yoluyla çalan iki kapkaççı H.U. (22) ve M.G. (30) olayın ardından kaçarken motosikletleriyle kaza yaptı ve İstanbul Polisi tarafından suçüstü yakalandı.

İki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli H.U. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kazada yaralanan diğer şüpheli M.G.'nin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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Kapkaç turu sedyede bitti
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