Kritik davaların hâkimlerine veda töreni

HSK yaz kararnamesiyle farklı illere atanan 15 hâkim ve savcı için Diyarbakır'da veda töreni düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, hâkim ve savcılara hizmet plaketi verdi. Törenin ardından Başsavcı Kamil Erkut Güre korumasıyla birlikte sahneye çıkarak Zeybek oynadı. Başsavcı davetlilerden büyük alkış aldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı gün Diyarbakır'daki görevine başlayan Başsavcı Kamil Erkut Güre, yanına aldığı terör savcılarıyla birlikte 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssüne giderek burada 6 uçağın korsanca FETÖ'cü pilotlar tarafından kaçırılmasından sonra diğer uçakların da kaçırılmasına engel olmuş ve çok sayıda askerin gözaltına alınmasını sağlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ülke genelindeki ilk darbe soruşturmasını da başlatan Kamil Erkut Güre daha sonra 7. Kolordu Komutanlığına giderek buradaki kalkışmanın da önüne geçerek 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ı adliyeye çağırmış, ardından Semih Terzi'nin Ankara'ya özel kuvvetlere bağlı bir tim ile gönderilmesine yardımcı olduğu için tutuklanmıştı.

KRİTİK DOSYALARIN HÂKİMLERİ TAYİN OLDU

Darbe teşebbüsünden sonra gözaltına alınan 6 F-16 savaş uçağının korsanca kaçırılarak Ankara'nın bombalanmasında kullanılmasına ön ayak oldukları için gözaltına alınan 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Hava Harekât Merkez Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ı tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Hamza Türker Fethiye hakimliğine atandı.

FETÖ'nün TSK imamı Orhan Tokgöz başta olmak üzere terör örgütünün önde gelen imamları ve mali finans işlerini yürüten himmetçileri ile HDP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da sorgularını yürüten Sulh Ceza hâkimi Kenan Polatcan Antalyalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına tayin edildi.

KCK'ya finans sağlamakla suçlanan bazı işadamları ile FETÖ'nün mahrem imamları başta olmak üzere çok sayıda KCK ve FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında çok sayıda askerin tutuklanmasına karar veren sorgu hâkimi Mehmet Mülhim ise Aydın Söke Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına tayin edildi.