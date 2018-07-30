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Kritik davaların hâkimlerine veda töreni

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle farklı bölgede tayin edilen 15 hâkim ve savcı için ’da veda töreni düzenlendi. Törene katılan Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre, korumasıyla birlikte Zeybek oynadı. Güre davetlilerden büyük alkış aldı. Diyarbakır’dan 6 uçağın kaçırılmasına ön ayak olan ve ’nın bombalanmasında rol oynayan darbeci generaller Atilla Darendeli, Bülent Gürdoğan ve Deniz Kartepe’nin tutuklayan hâkimi Hamza Türker, Fethiye’ye atandı.

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:41
Kritik davaların hâkimlerine veda töreni

HSK yaz kararnamesiyle farklı illere atanan 15 hâkim ve savcı için 'da veda töreni düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile 8. ve Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, hâkim ve savcılara hizmet plaketi verdi. Törenin ardından korumasıyla birlikte sahneye çıkarak Zeybek oynadı. Başsavcı davetlilerden büyük alkış aldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı gün Diyarbakır'daki görevine başlayan Başsavcı Kamil Erkut Güre, yanına aldığı terör savcılarıyla birlikte 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. ne giderek burada 6 uçağın korsanca 'cü pilotlar tarafından kaçırılmasından sonra diğer uçakların da kaçırılmasına engel olmuş ve çok sayıda askerin gözaltına alınmasını sağlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ülke genelindeki ilk darbe soruşturmasını da başlatan Kamil Erkut Güre daha sonra 7. Kolordu Komutanlığına giderek buradaki kalkışmanın da önüne geçerek 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ı adliyeye çağırmış, ardından Semih Terzi'nin 'ya özel kuvvetlere bağlı bir tim ile gönderilmesine yardımcı olduğu için tutuklanmıştı.

KRİTİK DOSYALARIN HÂKİMLERİ TAYİN OLDU

Darbe teşebbüsünden sonra gözaltına alınan 6 F-16 savaş uçağının korsanca kaçırılarak Ankara'nın bombalanmasında kullanılmasına ön ayak oldukları için gözaltına alınan 2. Birleştirilmiş Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Hava Harekât Merkez Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ı tutuklayan Hakimi Hamza Türker Fethiye hakimliğine atandı.

FETÖ'nün TSK imamı Orhan Tokgöz başta olmak üzere terör örgütünün önde gelen imamları ve mali finans işlerini yürüten himmetçileri ile HDP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da sorgularını yürüten Sulh Ceza hâkimi Kenan Polatcan Antalyalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına tayin edildi.

KCK'ya finans sağlamakla suçlanan bazı işadamları ile FETÖ'nün mahrem imamları başta olmak üzere çok sayıda KCK ve FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında çok sayıda askerin tutuklanmasına karar veren sorgu hâkimi Mehmet Mülhim ise Aydın Söke Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına tayin edildi.

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Kritik davaların hâkimlerine veda töreni
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