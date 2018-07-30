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Merada Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı

'da merada Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:17
Merada Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinin Yuvalı Mahallesi'ndeki merada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, yetiştirdikleri Hint kenevirlerini aynı bölgede kurutmaya çalışan M.D, Ş.D, Z.Ş, H.Ş. ve Suriyeli M.E.Z. suçüstü yakalandı. Ekiplerce 7 kilo 200 gram kubar esrar ile 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan M.D, Ş.D, H.Ş. ve M.E.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Merada Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı
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