Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste sorgula! MPİ 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Temmuz 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, Milli Piyango 29 Temmuz çekiliş sonuçları belli oldu mu? Kazandıran numaralar neler?

29 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde yüzbinlerce vatandaşın kazanabilmek için şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından açıklandı. 29 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazandıran numaraları!

29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

179604

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

215698

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

291223

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

114307 209237

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

200584 328539 353373

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01861 15378 50720 71777 72432 73345

74284 77085 78630 79132

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0777 3517 4010 4012 5265 6909

7714 8258 8520 9634

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

152 201 418 433 466 582

603 753 861 884

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 24 39 64 69 86

89 93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

079604 109604 119604 129604 139604 149604

159604 169604 170604 171604 172604 173604

174604 175604 176604 177604 178604 179004

179104 179204 179304 179404 179504 179600

179601 179602 179603 179605 179606 179607

179608 179609 179614 179624 179634 179644

179654 179664 179674 179684 179694 179704

179804 179904 189604 199604 279604 379604

479604