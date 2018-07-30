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Minik Leyla’nın babasına otomobil çarptı

’da bayram günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’e otomobil çarptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 17:18
Minik Leyla’nın babasına otomobil çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kağızman Caddesi'nde meydana geldi. Türk Telekom binasının önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, 06 AAT 519 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nihat Aydemir sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Aydemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza yapan Nihat Aydemir'in 3 buçuk yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş arama kurtarma çalışmalarının 18'nci gününde cansız bedeni bulunarak toprağa verilmişti.

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Minik Leyla’nın babasına otomobil çarptı
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