Oto hırsızları rezidansta yakalandı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde şüpheli bir araç üzerinde yoğunlaştı. Aracın çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine ekip harekete geçti. Polislerin aracın etrafını sardığını farkeden sürücü polislerden birinin üzerine aracı sürdü. Polis memuru M.B. yaralandı. Sürücü kullandığı araçla kaçtı. Polis yaptığı araştırmada sürücünün Hakan Özbek adlı cezaevi firarisi olduğunu belirledi.

9.5. YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR



Polis, Hakan Özbek'i yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, Özbek'in 12 farklı suç kaydının bulunduğu, yaralama ve oto hırsızlığının da aralarında olduğu 10 suçtan arandığı belirlendi. 9.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Özbek'in Esenyurt'ta bir rezidansta kaldığı belirlendi.

REZİDANSTA LÜKS HAYAT



Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan rezidansa operasyon düzenledi. Hakan Özbek yakalandı. Yanında bulunan yaşı küçük U.G. de gözaltına alındı. Dairede yapılan aramada Sig Sauer marka tabanca ve elektronik eşyalar ele geçti. Hakan Özbek, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.