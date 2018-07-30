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Patronunun telefonunu çalan şahıs yakalandı

’da, çalıştığı iş yerinde patronunun telefonunu çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:36
Patronunun telefonunu çalan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.A.H., isimli şahıs iş yeri sahibi olan M.A'ya ait telefonu çaldı. 5 Bin TL değerinde olan telefonu çalan şahıs iş yerinden ayrılarak bir daha dönmedi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, telefonu çalan A.A.H'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 5 bin TL değerindeki telefonu 'da 300 TL'ye sattığı öğrenildi. Gözaltında olan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Patronunun telefonunu çalan şahıs yakalandı
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