‘Peygamberime âşığım’ deyince linç edildi

Sabah'a
verdiği röportajda Türkiye
'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söyleyen Mazhar Alanson
, bazı sosyal medya
kullanıcıları tarafından linç edildi. "Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de âşığım, ne var bunda" ifadelerini kullanan usta sanatçı Alanson, Twitter'da gündem oldu. Linç kampanyasına imza atan kullanıcılar, Alanson'un hem sanatını eleştirdi hem de sanatçının muhalif olması gerektiğini öne sürdü. Sanatçının Twitter'da Türkiye gündemi olmasına neden olan ifadeler şu şekilde: "Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi 'laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de âşığım, ne var bunda!" Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı da Alanson'a destek paylaşımında bulundu.