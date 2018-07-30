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’te yaban domuzları çiftçileri mağdur etti

'te, domuzların dadandığı fıstık bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:20
Siirt’te yaban domuzları çiftçileri mağdur etti

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çağbaşı köyündeki fıstık bahçelerine dadanan yaban domuzları çok sayıda fıstık ağacına zarar verdi. Fıstık ve üzüm meyvelerini yiyen domuzlar, ağaçları da dallarından kırarak çiftçilerin büyük zarara uğramasına neden oldu. Fıstık toplama döneminin yaklaşmasıyla bağlarında yaşanan zarar karşısında mağdur olduklarını aktaran ve bağında çok sayıda fıstık dalının kırıldığını aktaran Ahmet Nas, sürüler halinde bağlara saldıran domuzlara karşı nöbet tutacaklarını ifade etti.

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Siirt’te yaban domuzları çiftçileri mağdur etti
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