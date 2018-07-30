Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Mustafa Yüksel (64) yönetimindeki 34 ZBN 47 plakalı kamyon, Tatar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çam ağaçlarına çarptı. Kazada; sürücü Yüksel ile, kamyon kasasında bulunan aynı aileden, Köpük (60), Kezziban (80), Firdevs (80), Mediha (63) ve Mustafa Yüksel (68) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılar tedaviye alındı. Kamyonda bulunanların, köye ait bir yayladan piknik dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU