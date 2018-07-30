Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

'ta trafik kazası: 6 yaralı

'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:26
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Mustafa Yüksel (64) yönetimindeki 34 ZBN 47 plakalı kamyon, Tatar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çam ağaçlarına çarptı. Kazada; sürücü Yüksel ile, kamyon kasasında bulunan aynı aileden, Köpük (60), Kezziban (80), Firdevs (80), Mediha (63) ve Mustafa Yüksel (68) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılar tedaviye alındı. Kamyonda bulunanların, köye ait bir yayladan piknik dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN