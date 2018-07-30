Sütlüce'de bilirkişi raporu bekleniyor

Futbolcu Arda Turan'ın sahibi olduğu inşaatın temel çalışması sırasında, Fuadiye Sokak'a bakan yamaçtaki istinat duvarı 24 Temmuz'da çökmüş, iki binanın da yıkılmasına neden olmuştu. İstinat duvarı ve çöken iki binanın molozları altında bir iş makinesi kalmış, işçilerin o sırada temelde olmaması büyük bir faciayı önlemişti.

Fuadiye Sokak ve Fuadiye Çıkmazı'ndaki 7 bina olası bir çökme ya da kayma riski nedeniyle boşaltıldı. Uzmanlar ilk önlem olarak temel çukurunun kapatılmasına karar verdi. Her biri yaklaşık 20 ton taşıyan 1000 kamyon iki gün boyunca temeli kapatmak için moloz taşıdı. İnşaat çukuru yol seviyesinden 10 metre yukarıya çıkacak şekilde dolduruldu. Çalışmaların sona ermesinin ardından bilirkişi heyeti, iki sokaktaki binalara, zeminde hareket olup olmadığının tespiti için sismik işaretlemeler koydu. Ayrıca zemin etüdü ve beton mukavemeti için testler yapıldı. Bilirkişinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda boşaltılan binalar için karar verilecek. Bilirkişi raporunda binaların yıkılması gerektiği belirtilirse, bölgede kentsel dönüşüm başlayacak.



GÖÇÜKLERİN NEDENİ YAĞIŞ REJİMİ DEĞİŞİKLİĞİ



TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu eski üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, son günlerde sık sık gerçekleşen istinat duvarı çökmelerini, yağış rejiminin değişmesine bağladı. Mühendislik hesaplarının yeni yağış rejimine göre yapılması gerektiğini belirten Mustafa Ilıcalı, "Yağışlar devam ettiği müddetçe böyle tatsız şeylerle karşılaşacağız. Yağışlar zeminin hareketliliğini arttırıyor. Aynı şey tren kazasında da yaşandı. Yağış artıyor ama sistem buna karşılık veremiyor. Mühendislik hesabının gözden geçirilmesi gerekli" dedi.



DUVAR YÜKÜ ÇEKEMEYİNCE PATLIYOR



Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, peş peşe yaşanan istinat duvarı çökmeleriyle ilgili şunları söyledi: "Dik yamaçlarda yapının güvenliği için istinat duvarları yapıyoruz. Bu duvarlar çok önemli. Zemine karşı bunun mukavemet görmesi gerekli. Ancak yağış ile zemindeki hareketlilik ve baskı artıyor. Duvar bu yükü çekemeyince patlıyor. O zaman da binalar tehlikeye düşüyor."



TREN KAZASIYLA DUVARIN ÇÖKMESİ AYNI SEBEPTEN



"Yapıların tümü bir mühendislik hesabı. Suyun debisine göre boyutlandırmayı yapıyoruz. Artık Yağış rejimi değişti. Artık yağış rejimi değişti. 50 yılda bir gelir dediğimiz yağış artık her gün gelmeye başladı. Projelendirme kriterlerini gözden geçirip hesabı buna göre yapmamız lazım. Bugün gelen yağışa karşı eski hesaplar etkili olmaz. Bizim mutlak suretle bu hesap kriterlerini gözden geçirmemiz lazım. Yağış değiştiğine göre, hesabı da değiştirmek, yeni kriterlerle bunları hesaplamak lazım. Tren kazasında, demiryolunda da aynı durum oldu. Menfez gibi yapılarda, bunların çaplarını hesaplarken esas kritere göre hesap yapmamız lazım."



KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMALIYIZ



Kaçak, ruhsatsız, geçmişte mühendislik hesabı olmadan yapılmış çok sayıda binamız var. Deprem gerçeği de önümüzde. Bu binalar 5.5-6 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanmaz. Bizim kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Ayrıca yağışlar böyle devam ettikçe, İstanbul'da dik yamaçlara yapılmış evler, mühendislik kriterine göre yapılmamış istinat duvarları nedeniyle tehlikede."



94'TE YAPILMIŞ TESPİTLER HALEN GÜNCEL



"Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde deprem müdürlüğü kurulmuştu. Üniversitelerin desteğiyle İstanbul'un zemin mukavemeti ölçüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalışmalara olan hassasiyetini biliyorum. İstanbul'un en riskli alanları zeminin kötü olduğu yerler. O diklerde, yamaçlarda, zeminin kötü olduğu yerlerde acilen tüm binaları tek tek elden geçirmek lazım."