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'ta operasyonu

Turhal ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:15
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

'ın Turhal ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü soruşturmada M.G, F.İ, A.A, M.Y, A.T. Y.D. ve M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T, Y.D. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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