Tur otobüsü devrildi

Antalya
'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki yaşındaki bir çocuk ile babası hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
KAPADOKYA GEZİSİ
Kapadokya'ya giden Uğur Aydın
'ın kullandığı tur otobüsü, Akseki, Manavgat Karayolu Geriş Mahallesi'nde karşı yönden gelen Kemal Karataş
yönetimindeki otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile iki yaşındaki oğlu Ömer Karataş
hayatını kaybetti. Çinli turistleri taşıyan otobüsün çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, otobüs şoförü Uğur Aydın, otobüste bulunan rehber ve 31 turist yaralandı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNE GÖZALTI
Yaralılardan bir kadın turist, helikopter ambulans ile Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer yaralılar ise Manavgat'taki hastanelerde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Kemal Karataş ile oğlu Ömer Karataş'ın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Otobüs şoförü Aydın, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Akseki-Manavgat karayolunda ulaşım tek yönden sağlandı.