Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tur otobüsü devrildi

Tur otobüsü devrildi

’da Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpıştı. Otomobildeki baba oğul hayatını kaybederken, devrilen otobüsteki 33 kişi yara

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Tur otobüsü devrildi
Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki yaşındaki bir çocuk ile babası hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

KAPADOKYA GEZİSİ
Kapadokya'ya giden 'ın kullandığı tur otobüsü, Akseki, Manavgat Karayolu Geriş Mahallesi'nde karşı yönden gelen yönetimindeki otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile iki yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Çinli turistleri taşıyan otobüsün çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, otobüs şoförü Uğur Aydın, otobüste bulunan rehber ve 31 turist yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE GÖZALTI
Yaralılardan bir kadın turist, helikopter ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer yaralılar ise Manavgat'taki hastanelerde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Kemal Karataş ile oğlu Ömer Karataş'ın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Otobüs şoförü Aydın, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Akseki-Manavgat karayolunda ulaşım tek yönden sağlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tur otobüsü devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN