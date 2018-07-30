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sözlü açıklandı mı? - 2018 merkezleri...

'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan ücretli öğretmen adaylarına müjde! , resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile, 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde a katılmaya hak kazanan adayları ve sözlü sınav merkezlerinin açıklanacağını duyurdu. Peki, sözlü ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:38
Ücretli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı mı? - MEB 2018 sözlü sınav merkezleri...

Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

Bakanlık daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, a katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

ATAMA TERCİHLERİ VE SONUÇLARI

4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

na bağlı okulların birçoğunda branş öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunun için Maliye Bakanlığının onayladığı sayıda öğretmen ataması yapılabilmektedir. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığının ayırmış olduğu sayı oranında öğretmen ataması yapabilmektedir.

de, kadrolu olarak atanmadan İlçe Milli Müdürlüğünün o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen statüsünde değildir. Ücretleri ise kadrolu öğretmenlerden düşüktür. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yeniden sözleşme imzalanması gereklidir.

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