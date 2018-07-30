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'da ahır ı: 1 yaralı

'un ilçesinde çıkan da 2 bin saman balyası tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangında 1 kişide düşerek yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:10
Uğurludağ'da ahır yangını: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Saz Köyü'nde meydana geldi. İ.S.'ye ait ahırda aşırı sıcaktan dolayı çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bilirdi. Kısa sürüde olay yerine gelen belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında ahırda bulunan 2 bin adet saman balyası kül olurken, yaklaşık 45 bin TL zarar meydana geldiği bildirildi. Yangına müdahale eden D.S. ise ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı. D.S. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Uğurludağ'da ahır yangını: 1 yaralı
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