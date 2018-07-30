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Uyuşturucudan 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:27
Uyuşturucudan 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalarda, S.H. (30), K.S. (36), O.S. (49), A.B. (30) ve M.E. (30) yakalandı. Yapılan operasyonda, 15 parça halinde paketlenmiş toplam 90 gram gelen metamfetamin maddesi,, 3 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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Uyuşturucudan 5 kişi yakalandı
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