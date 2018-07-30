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’den operasyonu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Vadi’den zehir operasyonu
'DA Jandarma'nın hassas burunlu narkotik dedektör köpeği , tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Vadi, son üç operasyonda yarım milyon liralık buldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve E.C. isimli şüpheli iki kişinin Pendik ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şile ve Kartal'daki 8 adrese baskın yapıldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Vadi" de aramalara katıldı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ile söz konusu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Vadi'nin, son iki haftada düzenlenen üç operasyonda yarım milyon liralık uyuşturucu madde bulduğu ifade edildi.
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Vadi’den zehir operasyonu
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