Vadi’den zehir operasyonu

İSTANBUL
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Jandarma'nın hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Vadi
, zehir
tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Vadi, son üç operasyonda yarım milyon liralık uyuşturucu madde
buldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve E.C. isimli şüpheli iki kişinin Pendik ve Kartal
ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şile ve Kartal'daki 8 adrese baskın yapıldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Vadi" de aramalara katıldı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ile söz konusu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Vadi'nin, son iki haftada düzenlenen üç operasyonda yarım milyon liralık uyuşturucu madde bulduğu ifade edildi.