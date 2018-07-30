Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi

Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi

'de iki ayrı yayla evi bahçesine yapılan operasyonda 454 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 11:27
Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde, merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içerisindeki Mitisin yaylasında bulunan iki ayrı yazlık eve baskın düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, H.K.'ya (28) ait evin bahçesinde 220 kök, O.Ö.'ya (35) ait bahçede ise 234 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemesevk edilenlen şahıslardan O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN