Yayla evi bahçelerinde 454 kök kenevir bitkisi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde, merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içerisindeki Mitisin yaylasında bulunan iki ayrı yazlık eve baskın düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, H.K.'ya (28) ait evin bahçesinde 220 kök, O.Ö.'ya (35) ait bahçede ise 234 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Her 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemesevk edilenlen şahıslardan O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



