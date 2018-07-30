Yolcu otobüsünde kusan çocuğun araçtan indirildiği iddia edildi

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Burhaniye'ye seyahat eden Arzu Gündüz'ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi.

"OTOBÜSTEN İNDİRİP YOL ORTASINDA BIRAKTILAR"

Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz'ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna'yı muhabirler hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz'ün tedavi altına alındığı öğrenildi.

"MUAVİNE BEN DE TEMİZLİĞE YARDIMCI OLURUM DEDİM"

Mağdure anne Arzu Gündüz, "Otobüste oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.