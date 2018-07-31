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2018 3 ders sınavı sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları öğrenmek için tıkla!

2018 sonuçları burada! 3 ders sınavı Cumartesi günü yapıldı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını merak içinde beklerlerken en çok aratılan konuların başında AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyordu. Bu konuyla ilgili açıklama geldi. 2018 AOF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı. AOF 3 ders sınavı sonuçlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:12
2018 AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları öğrenmek için tıkla!

Fakültesi'nde () Cumartesi günü gerçekleştirilen sınav ile birlikte Açıköğretim, İktisat ve Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan öğrencilerin katılımıyla uygulanan AÖF 3 (üç) ders sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrencilerin merak içinde beklediği sonuçlara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

2018 AÖF 3 (ÜÇ) DERS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) bünyesine kayıtlı olan, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan ve en fazla üç dersten başarısız sayılan öğrencilerin katılım sağladığı AÖF 3 (üç) ders sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığına ilişkin sorgulamalar tüm hızıyla yürütülüyor. Konuya ilişkin sınavdaki yerini alan öğrenciler tarafından; AÖF 3 (üç) sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı, kesin tarihin belli olup olmadığına dair resmi açıklamaya erişmek adına ağırlıklı olarak araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere sınav sonuçları geçtiğimiz yılda sınavın gerçekleştirilmesinin arkasından 10 içerisinde ilan edilmişti. Bu yıl ise AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçları 28 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı.

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