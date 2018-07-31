23. Dönem POMEM başvuru tarihleri ne zaman? Polis olmak için şartlar nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylara müjdeli haber geldi! İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre 10 bin polis alacağı duyuruldu. Polis olmak isteyen vatandaşların merak içinde beklediği bu müjdeli haber sonrasında internette en çok aratılan konuların başında Polis olmak için şartlar nelerdir? sorusu gelmeye başladı. Peki 23. dönem POMEM başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? POMEM başvuru şartları nelerdir? Polis olmak için neler gerekli? gibi sorular merak ediliyor. Tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...