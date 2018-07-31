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5 şehirde 6 cinayet

HALİT TURAN
HALİT TURAN TAHİR AŞKIN KISACIK BARIŞ SAVAŞ SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
5 şehirde 6 cinayet
'da motosikletle gürültü yapıp restorandaki müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla darp edilen 17 yaşındaki K.Y.'nin babası Erol Albayrak, işyerine ateş açtı. Olayda restoran sahibi Musa Yıldız (40) hayatını kaybetti, çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, ve Umut Avcı yaralandı. Polis, baba Albayrak (34) ile oğlu K.Y.'yi gözaltına aldı. Yine Konya'da radyoloji teknikeri İsmail Kaya (23), göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. 'in İslahiye ilçesinde ağaç yapraklarının çöpü yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki Doğukan Çiğit bıçaklanarak öldürüldü, ikiz kardeşi ve babası yaralandı. 'in Tarsus ilçesinde Emir Bırakmaz ile arkadaşı İbrahim K. sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bırakmaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan zanlı Ümit A.'yı arıyor. Kağıthane'de ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen silahlı kavgada fırıncı Hakkı Baki yaşamını yitirdi. 'da yüklü miktarda kredi çeken kayınbiraderi İsmet Avcı'ya (68) kefil olan polis memuru Talip Çelik (63), borcunu ödemeyen Avcı'yı beylik silahıyla vurup öldürdü. Olayla ilgili Ali N. (57) tutuklandı.
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5 şehirde 6 cinayet
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