Afyonkarahisar'da kaza: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarından Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Nurettin Cenap yönetimindeki 34 YL 2473 plakalı minibüsle Mustafa Karahan idaresindeki 03 EE 426 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sürücü Nurettin Cenap yaralandı. Yaralanan Nurettin Cenap'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Daha sonra Cenap, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

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