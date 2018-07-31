Akyaka’da kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Akyaka İlçesi'nde Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde E.K.'ye ait tarlada 326, S.K.'ye ait tarlada ise 135 olmak üzere toplam 461 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili E.K. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan jandarma ekiplerince ele geçirilen 461 adet kök kenevir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince jandarma kontrolünde yakılarak imha edildi.

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