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Ambulansı böyle engellediler!

'da düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:14
Ambulansı böyle engellediler!

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında yaşayan Murat Memişoğlu, Barış Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun çevreyi nasıl rahatsız ettiğini göstermek için cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen paylaşımda, bir düğün konvoyunun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yaptığı görülüyor. Bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesi de dikkati çekiyor.

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Ambulansı böyle engellediler!
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