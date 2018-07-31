AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! - 2018 AÖF sonuçları sorgulama ve ders geçme notu...

AÖF 3 ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi sınavında çıkan sorular ve cevap anahtarı ise sınavdan birkaç gün sonra adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile de, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2018 AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçlarını, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) resmi internet sitesi olan https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx linkini tıkladıkları takdirde karşılarına çıkan ekranda sahip oldukları ''e-Posta adresi'' ya da T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girdikleri zaman sınav sonuçlarını öğrenme imkanı elde edebileceklerdir. Öte yandan sınav sonuçları yalnızca ''AÖF Öğrenci Girişi'' sayfasından açıklanmakta olup, sonuçlar öğrencilerin adreslerine postalanmayacaktır.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30'un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF'tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı "BB" harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise "BB" olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DD