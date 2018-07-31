Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Aracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldı

Aracın motoruna giren , 3 saatte kurtarıldı

'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren , itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 16:42
Aracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldı

Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde, Ahmet Batut, iş yerinin önüne park ettiği kendisine ait 41 UN 674 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracının kaportasını açarak sesin geldiği yere bakan Batut, motor kısmında yavru bir kedinin sıkışmış olduğunu gördü. yi kendi imkanıyla çıkarmaya çalışan Ahmet Batut sonuç alamayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 3 saati bulan çalışma sonunda, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı. Yiyecek verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN