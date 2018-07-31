‘Belki yıllar sonra Sinem de çıkar gelir’

Samsun
'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 18 yıl önce evinin önünde oynarken ortadan kaybolan 5 yaşındaki Sinem Özdemir'in dosyası defalarca açıldı. Ancak tek bir ipucuna rastlanmadı. Son olarak 2014'te Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar Sinem dosyasını yeniden açtı. Savcı Soğukpınar, Sinem'in kaybolduğu Zeytinlik Mahallesi'nde cinsel suçlardan yargılanan, hapis cezası alan, sabıkası bulunan kişilerin hepsini tespit ettirerek, soruşturmayı yeniden derinleştirdi. Ancak yine bir sonuç alınamayınca, dosya yeniden rafa kaldırıldı. Son günlerde artan çocuk cinayetleri ve kaçırma olaylarını korku ve dehşet içinde izlediklerini ifade eden baba Mahmut Özdemir, "Tam 18 yıldır bir haber bekliyoruz. Ama hiçbir haber alamadık. Bu durum annesi ve benim için her gün ölüm demek. Tek hayalimiz kızımızın gelinlik giymesiydi" diye konuştu.
Baba Mahmut ve anne Ayşe Özdemir, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2.5 yaşındayken sokakta oynarken kaçırılan Gürsel Selam'ın, 21 yıl sonra bulunup ailesine kavuşmasına çok sevindiklerini söyledi. Gürsel Selam'ın bulunmasında önemli katkısı olan Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği'nden (YAKAD) yardım isteyen Mahmut Özdemir, "O görüntüleri izlediğimizde çok sevindik. Biz de kızımıza böyle kavuşmanın hayalini kuruyoruz. YAKAD'ın kızımızı bulup bize getirmelerini istiyoruz" dedi.
Sinem Özdemir'in kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 vali, 6 başsavcı, 6 emniyet müdürü değişti, her biri ayrı ayrı Sinem Özdemir dosyası ile yakından ilgilendi. Ancak yaşadığına ya da öldüğüne ilişkin en ufak bir sonuç elde edilemedi.