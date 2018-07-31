Dayı dehşeti

Kocaeli
'nin Kartepe ilçesinde Cemil Bozkurt
tartıştığı yeğeni ve eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı. Kanlı olay önceki gece saat 22.30 sularında Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bir evde oturan Bozkurt, bitişik evde yaşayan yeğeni Mehmet Demirci
(30) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada oğlu Mehmet'in tartıştığını gören baba Mehmet Demirci (65) araya girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil Bozkurt, yeğeni Mehmet Demirci ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi vurdu.
'ALKOLLÜYDÜ' İDDİASI
Baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Alkollü olduğu iddia edilen Cemil Bozkurt polis tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Demirci'nin yakınları, Cemil Bozkurt'un alkol alarak sürekli yeğeni ve eniştesiyle benzer tartışmalar yaşadığını söyledi. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu. Baba ve oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.