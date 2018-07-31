Deniz Feneri’nden anlamlı organizasyon

Deniz Feneri Derneği
, kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti.
1998'den beri faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla Türkiye ile birlikte 40 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak.
Derneğin kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yetimhaneler, okullar ve hastanelere öncelik verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin
, Somali, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak. Dernek, vekâlet ile kesilecek olan kurban fiyatlarını açıkladı.
2018 yılı kurban hisse bedellerini yurt dışı 560 TL,
yurt içi ise 1100 TL olarak belirledi. Filistin için ise kurban hisse bedeli 1.700 TL olacak. Kurban bağışları www.denizfeneri.org.tr adresli internet sitesinden kredi kartı ile çevrimiçi olarak ya da 0212 414 60 60 no'lu çağrı merkezi üzerinden kredi kartı ile yapılabilecek.
Deniz Feneri Derneği, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında da bulunacak. Tüm hayırseverler 150 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık kıyafet hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 5560'a göndererek projeye 10 TL destekte bulunabilirler.