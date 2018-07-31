İspanyalı taksicilerden Uber protestosu

İspanyalı taksi şoförleri, Uber ve benzeri ulaşım şebekesi şirketi uygulamalarını protesto etmek amacı ile ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıktı. Barselona'da hafta sonundan beri devam eden protestolar, bugün Valensiya ve Sevilla kentlerinde de gerçekleştirildi. Caddeleri dolduran taksiciler, uzun süre trafiğin akışını engelledi.

Düzenledikleri eylemler ile hükümet üzerinde baskı oluşturmak isteyen taksi şoförleri, bugün Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile de bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, Uber ve benzeri uygulamalara verilen izinlerin sınırlandırılmasını isteyen taksi şoförleri haklarını elde edene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

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