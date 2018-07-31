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lı taksicilerden su

’nın çeşitli şehirlerinde toplanan taksi şoförleri, ve benzeri uygulamaları etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 02:05
İspanyalı taksicilerden Uber protestosu

lı taksi şoförleri, ve benzeri ulaşım şebekesi şirketi uygulamalarını etmek amacı ile ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıktı. Barselona'da hafta sonundan beri devam eden protestolar, bugün Valensiya ve Sevilla kentlerinde de gerçekleştirildi. Caddeleri dolduran taksiciler, uzun süre trafiğin akışını engelledi.
Düzenledikleri eylemler ile hükümet üzerinde baskı oluşturmak isteyen taksi şoförleri, bugün yetkilileri ile de bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, Uber ve benzeri uygulamalara verilen izinlerin sınırlandırılmasını isteyen taksi şoförleri haklarını elde edene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

İspanya'da taksiciler isyan etti

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İspanyalı taksicilerden Uber protestosu
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