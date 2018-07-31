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'da operasyonu

'da operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 16:33
Isparta'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi, Hisarardı köyü ve Yalvaç ilçe merkezi ile Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde oturan A.P. (41), K.S. (17), Y.K. (23) ve H.E. (24) isimli şüphelilerin ikametlerine operasyonu düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1092 gram kubar esrar, 64 kenevir bitkisi, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, av tüfeği, 2 bıçak, 57 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve 82 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i gözaltına alındı.

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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